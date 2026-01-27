Proyectarán carreteras digitales para tener conectividad

Uno de los proyectos que se espera poner en marcha por parte de las autoridades es el de carreteras digitales, a fin de que cualquier persona que viaje en diversos tramos carreteros pueda tener conectividad, enfatizó el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar.

La idea, explicó, es que ahora los cerros o la geografía local no impida usar los equipos telefónicos para establecer una buena comunicación.

Otros proyectos

Para el caso de la capital de Chiapas, comentó que hay un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar una conexión gratuita de internet a la población.

En la ciudad, enfatizó, se han rehabilitado mas de 70 puntos de conexiones y hasta algunas decenas de antenas que todavía se van a colocar.

Jovani Salazar comentó que las instalaciones se hacen en espacios públicos, desde parques, bibliotecas o sitios donde hay afluencia.

La conexión, enfatizó, no tiene trucos. Las personas solo deben activar su WiFi para usar de manera libre el internet gratuito.

Brigada tecnológica

A diferencia de otras administraciones, comentó que se ha priorizado que las antenas sean funcionales y cuando en alguna colonia no jale, hay una brigada tecnológica que se encarga de revisar los temas técnicos.

El director general de la Aditech comentó que ahora el internet permite establecer una comunicación con alguna persona, hacer una videollamada o transmisiones en vivo. Para otros temas de mayor demanda, se tiene que buscar otro tipo de servicio.