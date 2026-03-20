Proyecto AeroBalam sigue en crecimiento

El secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén, informó que el proyecto AeroBalam continúa en fase de posicionamiento y crecimiento, con nuevas rutas, infraestructura en desarrollo y la posible incorporación de más aeronaves.

El funcionario explicó que hoy en día se trabaja en la difusión de los vuelos hacia Oaxaca y Huatulco, mediante campañas digitales y estrategias de promoción conjunta con autoridades turísticas de esa entidad.

Como parte de este esfuerzo, se contempla la realización de viajes de familiarización (Fams) dirigidos a agencias de viajes y medios de comunicación, con el objetivo de incentivar el flujo turístico en ambos sentidos.

“Aún no inicia formalmente la operación comercial con pasajeros porque es un proceso paulatino. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero ya hay interés y consultas por parte de la gente”, señaló.

Se opera bajo estrictos lineamientos

Respecto a la denuncia realizada por un empresario en contra de directivos del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, el secretario minimizó posibles impactos en el proyecto y aclaró que no está involucrado de forma directa en ese tema.

No obstante, subrayó que Aerobalam opera bajo estrictos lineamientos de la autoridad federal de aviación.

En ese sentido, precisó que AeroBalam no debe considerarse una aerolínea, sino un servicio de aerotaxi o tour operadora aérea, lo que implica restricciones específicas, como la imposibilidad de vender boletos de manera convencional.

En cuanto a la expansión del proyecto, adelantó que se trabaja en el desarrollo y rehabilitación de aeropistas, de forma puntual en Ocosingo y la zona de Las Guacamayas, donde se prevé iniciar operaciones una vez que se obtengan los permisos correspondientes de la autoridad federal.

Indicó que el vuelo inaugural podría definirse después del periodo de Semana Santa, siendo Ocosingo el punto con mayor avance.

Asimismo, se analiza la rehabilitación de la pista en Bonampak, en coordinación con comunidades lacandonas y autoridades culturales, para garantizar que no se afecte el patrimonio de la región.

Principales retos

El secretario destacó que uno de los principales retos para el turismo en Chiapas es la conectividad terrestre, que en algunos casos implica traslados de hasta siete horas, lo que limita la llegada de visitantes.

En este contexto, consideró que AeroBalam representa una alternativa estratégica para dinamizar el turismo.

Por último, reveló que existe la posibilidad de incorporar una tercera aeronave este mismo año, como parte de un plan de crecimiento que podría alcanzar hasta cinco aviones en el futuro, contemplando nuevas rutas nacionales, como Veracruz, e incluso una conexión internacional hacia Guatemala.