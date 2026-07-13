Proyecto de FAO buscará financiamiento

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció que en Chiapas se buscará el financiamiento internacional para ampliar la conservación y restauración de los bosques, reducir la deforestación y promover sistemas productivos sostenibles, según expuso Silvia Guadalupe Gamboa Valladares, especialista en diseño de proyectos y movilización de recursos.

Así lo expuso en el marco del taller territorial convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Secretaría del Campo y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para fortalecer la Propuesta de Pago por Resultados para México.

La iniciativa será presentada al Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund) con el objetivo de obtener financiamiento internacional para ampliar la conservación y restauración de los bosques, reducir la deforestación y promover sistemas productivos sostenibles.

El encuentro reunió a representantes de comunidades, ejidos, pueblos indígenas y afromexicanos, organizaciones de productores, academia, instituciones públicas y sociedad civil, quienes formularon propuestas para fortalecer el proyecto desde una visión territorial.

Por parte de la FAO participaron Silvia Guadalupe Gamboa Valladares, especialista en diseño de proyectos y movilización de recursos; Astrid Álvarez Heredia, especialista en operaciones; Wenceslao Apan Salcedo, especialista en transformación ganadera sostenible; y José Antonio Hernández Sánchez, especialista en género.

Mesas de trabajo

Durante las mesas de trabajo se propuso incorporar a las uniones y asociaciones ganaderas como enlace entre las instituciones y las comunidades; reconocer a productores que ya aplican prácticas de restauración y ganadería regenerativa; fortalecer las Escuelas de Campo y ampliar los sistemas silvopastoriles, agroforestales y los mecanismos de Pago por Servicios Ambientales.

La propuesta será presentada al Fondo Verde para el Clima en octubre de 2026. De ser aprobada, en 2027 comenzará la fase preparatoria para definir áreas de intervención, criterios de selección y mecanismos de implementación, con la Conafor al frente de la ejecución y el acompañamiento técnico de la FAO.