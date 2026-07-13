Proyecto de teleférico alcanzaría 150 mdp

Como parte de los proyectos que se están impulsando en Chiapas para promover el desarrollo, se mantiene en análisis el teleférico turístico que se ha proyectado para conectar Copoya con el zoológico, Centro de Conservación Natural, informó el secretario de Turismo en la entidad, Segundo Guillén.

La inversión para este proyecto, enfatizó, está en un proceso de valoración y se analizan los tramos en los que podría funcionar.

Producto turístico

Aprovechó el espacio para aclarar que este no será un sistema de transporte; más bien, el propósito es hacerlo como un gran producto turístico para la capital del estado.

Con este tipo de estrategias, detalló, se pretende dar un impulso a sitios consolidados como el Cristo de Copoya, que debería ser un referente para la llegada de visitantes.

Conexión

Guillén comentó que originalmente la idea es que haya una conexión entre Copoya y el Centro de Conservación, lo que ayudará en materia turística.

El análisis, agregó, también incluye la revisión del tramo que es de hasta 2.5 kilómetros de un punto a otro y se valora si se completa esa distancia o se mueve a otro punto.

Estar en una cabina para ver a Tuxtla Gutiérrez desde una perspectiva diferente, agregó, lo hace muy atractivo si se toma en cuenta que se podrá ver parte de la formación del cañón del Sumidero y hasta la reserva El Zapotal.

Comentó que se está hablando con empresas que han hecho proyectos similares, además de presentar y buscar la viabilidad económica con las autoridades.