Proyecto de teleférico no es factible: SMyT

El proyecto del teleférico o cablebús contemplado para conectar Copoya con Tuxtla Gutiérrez quedó sin efecto tras los estudios de factibilidad realizados, aseguró la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Albania González Pólito, quien además dijo que se busca priorizar un sistema de transporte masivo y no solo de alcance parcial.

La idea, anunciada al inicio de la actual administración, se diluyó tras un año de gestión. La funcionaria explicó que, aunque el teleférico fue analizado y es funcional en ciertos contextos, los estudios determinaron que no responde a la necesidad de un sistema de transporte para la zona metropolitana.

González Pólito enfatizó que el proyecto solo beneficiaría a un segmento de la población que utiliza la ruta Copoya-Tuxtla, sin capacidad de cobertura general ni potencial para despresurizar el sistema de rutas existente.

“Es un transporte que si bien es muy eficiente, no es un transporte masivo para el estado”, señaló.

Otras prioridades

Ante esto, la prioridad de la secretaría es transformar primero el parque vehicular existente y atender las quejas por el mal estado de las unidades actuales “Vamos a ir hacia transformar eso primero antes de pensar en otro tipo de transporte”, afirmó.

El modelo de movilidad que se implementará deberá cubrir la totalidad del área urbana, cumpliendo con estándares de seguridad, capacidad y modernización.

En paralelo, González Pólito destacó el inicio del programa de seguro social para transportistas, una medida que, según dijo, ningún otro estado ha asumido con recursos propios.

El Gobierno del Estado aportará la cuota patronal para incorporar a los conductores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comenzando de forma paulatina en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.