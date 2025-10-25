Proyecto internacional ayuda a familias ganaderas

Josefina Méndez Gómez, ganadera y maestra chiapaneca, es beneficiaria del proyecto internacional TeleGAN, una iniciativa que promueve el acercamiento a herramientas como la teledetección y la adopción de prácticas ganaderas sostenibles.

El proyecto financiado por el Gobierno de Canadá y ejecutado por las Representaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Canadá, México y Guatemala, busca fomentar la gestión ganadera sostenible e inclusiva.

Centrándose en el empoderamiento de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas, a lo largo de cuatro años, esta iniciativa beneficiará directamente a 800 familias en México y 500 en Guatemala.

Josefina participó en el taller interactivo internacional en el marco de la exposición fotográfica “Rompiendo el Patrón”, en el Canada Agriculture and Food Museum de Ottawa, Canadá.

“Gracias a mi papá, se rompió el patrón. Me enseñó que la ganadería no es sólo cosa de hombres. Me abrió la puerta para aprender, crecer y amar esta forma de vida. Hoy, junto a mis hermanos, continúo con la crianza del ganado y las enseñanzas de mis padres”, expresó.

Contó que ha aprendido nuevas formas de trabajar, como la rotación de potreros y el manejo del pastizal según las temporadas. También han enfrentado retos como la sequía, combinando los saberes de sus padres con los conocimientos del proyecto. Ha tenido capacitación virtual para tratar al ganado en caso de detectar larvas de gusano barrenador del ganado. Ha aprendido el cuidado y ha implementado lo aprendido en el terreno.

“Me siento orgullosa de estar aquí y orgullosa de mi raíz, de donde vengo, de Chiapas, y sobre todo las enseñanzas de mis padres. Me enseñaron el manejo y el cuidado del rancho, gracias a ellos estoy aquí.”