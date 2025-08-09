Proyecto para evitar inundaciones en SCLC

Con el propósito de reducir los daños que cada temporada de lluvias afectan a fraccionamientos y colonias del sur-oriente de San Cristóbal de Las Casas, fue presentado el Informe de Riesgos por Inundación y un proyecto inicial para implementar acciones de prevención y mitigación.

La propuesta plantea trabajar de manera conjunta entre autoridades y habitantes de fraccionamientos como El Pedregal, Corral de Piedra, Manzanillas, Campanario, Bosques del Sol y la colonia El Duraznal, zonas donde las precipitaciones intensas generan acumulaciones de agua, taponamientos y arrastre de material pétreo.

El diagnóstico, elaborado por Emmanuel Valencia Barrera, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), identifica como una de las principales causas de las inundaciones al desplazamiento de arena y piedras desde la parte alta, que obstruyen el cauce del agua.

Entre las recomendaciones se incluye un trabajo integral que combine limpieza, desazolve y control de bancos de arena.

El plan contempla recorridos técnicos, obras de prevención y un esquema de coordinación permanente para evitar que se repitan los daños registrados en años anteriores.

La meta es contar con soluciones sostenibles que reduzcan el riesgo y protejan la seguridad y el patrimonio de las familias que habitan en esta zona.