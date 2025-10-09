Proyectos Chiapanecos logran apoyos externos

Son 13 proyectos de investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) que lograron su financiamiento a través de fondos externos, en diversas convocatorias de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el Banco Alemán de Desarrollo, fueron presentados al rector Oswaldo Chacón Rojas, por las y los investigadores que los lideran, en una reunión realizada en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria.

Luego de entregar reconocimientos por su destacada labor al grupo participante de estos proyectos, el rector Chacón Rojas manifestó que el trabajo que realizan tiene un fin científico para servir a la sociedad, ofreciendo soluciones a las distintas problemáticas e inspirando a las nuevas generaciones.

Crecimiento de la investigación

Ante el subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, Eloy Hernán Díaz, refrendó su compromiso de continuar apoyando el crecimiento de la investigación en la Unach, buscando cómo financiar más y mejores proyectos, fomentando la innovación, el impulso a nuevos talentos y mejoramiento de espacios dedicados a este fin.

Por su parte, la directora general de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, aseguró que estos reconocimientos, que las y los investigadores se han ganado con sus trayectorias, han sido posibles gracias a la calidad, confianza y esfuerzo demostrado durante años.

Acompañada por el secretario Administrativo, Felipe de Jesús Gamboa García y la directora de Investigación, Diana Ruiz Rincón, comentó que junto a ellos se busca cumplir con la vocación de servicio al pueblo chiapaneco, que como institución de Educación Superior pública se tiene.

Los proyectos presentados abarcan diferentes áreas del conocimiento: Ciencia Básica y de Frontera, Humanidades, Ciencias Sociales y tienen que ver con los ejes estratégicos de la vida nacional, diversidad que refleja la riqueza intelectual y cultural de la Unach.