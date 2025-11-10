Proyectos verdes buscan mitigar inundaciones

Proyectos de infraestructura verde podrían expandirse para el 2026 hacia la periferia de la ciudad, principalmente en tres microcuencas, esto con el objetivo de mitigar inundaciones en temporada de lluvia y promover la renaturalización del territorio, informó la organización Menos fuego, Más monte.

Joseliny Torres, integrante de la organización, dijo que las mayores vulnerabilidades ambientales y riesgos por inundaciones o deslaves se encuentran en las zonas periféricas, sitios que a menudo carecen de planeación adecuada.

La organización expuso que se tienen identificadas cuatro áreas de enfoque principal, las microcuencas: Poma Rosa, Potinaspak y Totoposte. La intención es salir del centro de la ciudad para puntualizar el trabajo en donde las afectaciones son mas apremiantes.

La priorización de estos territorios se deben a que la pérdida de cobertura forestal en la cuenca alta tiene consecuencias directas en la cuenca baja, donde se concentra la población.

Estrategia

La estrategia central consiste en implementar infraestructuras verdes como una alternativa a las obras grises de drenaje pluvial.

Se busca cambiar la cultura ciudadana para que en lugar de pedir un drenaje, la población demande intervenciones integrales que permitan la renaturalización de las microcuencas.

El objetivo es que el agua se absorba en el terreno, en lugar de ser canalizada a gran velocidad hacia el centro de la ciudad, como ocurre con los drenajes tradicionales.

Este proceso, reconocieron, requiere de una amplia labor de educación ciudadana para socializar las bases técnicas y científicas detrás de estas estrategias y demostrar que son una herramienta válida y efectiva.