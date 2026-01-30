Prueba piloto de atención a pacientes con TEA

Chiapas colocará a Mexico en la palestra internacional por su avance en la atención integral del Autismo, al presentar el primer Protocolo de Atención a Pacientes con Trastorno del Espectro Autista en urgencias en México.

El proyecto, surgido de la sociedad civil y el interés del IMSS Chiapas tras la Reforma a la Ley Estatal de Autismo, plantea que las personas con TEA sean abordados desde sus necesidades sensoriales, replanteando el concepto de urgencia desde la neurodivergencia.

Ejemplo nacional

Este modelo se presenta en Chiapas y busca ser un protocolo ejecutable en todo México dentro de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en urgencias y camas de hospitalización colocando a Mexico junto a Argentina, Chile y Uruguay como las naciones referentes de Latinoamérica en manejar el concepto transversal.

Entre los alcances destaca, por ejemplo, que los niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) podrán estar acompañados hasta por dos cuidadores permanentementes, se reducirán al máximo los tiempos de espera, olores y sonidos, tendrán un manejo particular en las pruebas de laboratorio y placas, además de un área de contención en urgencias como en las salas de piso de internamiento.

Primera unidad

En este sentido, el delegado del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez, explicó que el Instituto implementó en el Hospital General Regional de Especialidades No. 13 XIV de Septiembre, en Tuxtla Gutiérrez, la prueba piloto del Protocolo de Atención a Pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el área de urgencias, convirtiéndose en la primera unidad en desarrollar un modelo de atención para este grupo de población en un entorno hospitalario.

El proyecto se presentó en piloto para conocer las necesidades de las familias, hacer ajustes y presentarse de forma oficial en unas semanas como un proyecto nacional surgido desde Chiapas, aunque señaló que propiamente el plan de atención ya está en funciones.

Más mejoras

Afirmó que a través del impulso del director del IMSS, Zoé Robledo, quien conoce del proyecto, buscan mejorar la atención, detección y diagnóstico temprano del TEA, así como otras discapacidades, alienándose a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista y la Reforma a la Ley Estatal de Autismo en Chiapas, impulsada por un grupo de padres de familia.

El protocolo elaborado por médicos especialistas del XIV de Septiembre y padres de familia de pacientes con TEA, tiene como objetivo facilitar el acceso oportuno y adecuado a los servicios de urgencias, en especial pacientes pediátricos, considerando las particularidades que pueden presentarse durante su atención médica, como la baja tolerancia a la espera, dificultades para comprender instrucciones verbales o abstractas, alteraciones en la percepción del dolor y sensibilidad aumentada a estímulos sonoros, visuales o táctiles.

Asimismo, informó que como parte de esta estrategia, se capacitó de manera integral al personal médico, de enfermería, imagen diagnóstica, auxiliares de servicios generales y personal de seguridad, a fin de fortalecer sus competencias en el manejo, comunicación, traslado y atención clínica de pacientes con TEA desde su ingreso hasta su canalización a servicios médicos.

Simulacro

De esta manera, se realizó un simulacro de atención con la participación de familias y niños con TEA, a fin de identificar áreas de oportunidad para mejorar los flujos de atención, los tiempos de respuesta y la interacción del personal con los pacientes, así como sus acompañantes, incorporándose a una visión centrada en la persona y su entorno familiar.

El hospital fue adecuado con rutas de acceso señalizadas, procesos de recepción y canalización diferenciados, así como un espacio específico con baja estimulación sensorial y condiciones acústicas controladas, donde los pacientes pueden permanecer acompañados por familiares o cuidadores mientras son valorados por el equipo médico. Asimismo, se dispone de apoyos como audífonos de protección para disminuir la estimulación sonora durante la atención.

Hospital

Al respecto, la doctora Sandra del Carmen Ríos Zúñiga, coordinadora de Pediatría del Hospital, destacó que este protocolo responde a la necesidad de brindar una atención más empática, segura y adecuada a pacientes con TEA, integrando criterios clínicos, organizacionales y de trato digno dentro de los servicios de urgencias.

En tanto que Daniela Miranda López, directora del Hospital General XIV de Septiembre, dijo que este tipo de procesos eficientes el servicio, otorgando mejores herramientas al personal y multiplicando beneficios en la atención a las y los pacientes.

TEA Chiapas

Por su parte, Heriberto Ortiz, presidente de la asociación TEA de Chiapas y coautor de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo, reconoció la apertura del Seguro Social para escuchar a las familias y trabajar de manera conjunta en la construcción de un modelo de atención que responde a necesidades reales.

“Como padre existe temor porque tu hijo no sea comprendido o atendido con el cariño y respeto a sus derechos, no obstante hoy junto a Daysi, Anabel, Claudia y Rosember, miembros fundadores de TEA Chiapas, vemos un hospital nuevo con la capacidad y sensibilidad para recibir a niñas y niños con TEA, y personal que no solo está preparado, sino que entiende nuestras preocupaciones y nos brinda un trato humano que da tranquilidad y esperemos llegue a todos los rincones de Chiapas, donde las carencias no son menores”, expresó el padre de Dante.

Reforma

La Reforma a la Ley Estatal de Autismo en Chiapas, aprobada en 2024, representa un hito histórico para el estado, estableciendo un marco legal obligatorio y universal para garantizar los derechos de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Esta reforma fue impulsada por la sociedad civil, en especial por la Asociación TEA Chiapas, y es el origen de diversas acciones que actualmente el Gobierno del Estado genera en áreas como Salud, Educación, entre otros.

Salud

Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, Omar Gomez, dijo que existe un trabajo coordinado con las diversas instancias y coadyuvará con este protocolo, señalando que trabajos similares se desarrollarán el la red de hospitales de toda la entidad.