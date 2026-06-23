Prueba piloto para colectivo eléctrico

A fin de modernizar las unidades tipo colectivo que todos los días mueven a miles de personas, Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas, confirmó que se llevará a cabo una prueba piloto con una combi nueva, eléctrica y con clima.

Los análisis que se harán de los vehículos, enfatizó, buscan conocer si darán el rendimiento todos los días en las pilas que usan, esto en función de las cinco o seis vueltas que hace un colectivo en la capital chiapaneca.

El socio de la ruta 108 en Tuxtla Gutiérrez, comentó que si los resultados salen favorables puede venir la siguiente etapa que es hacer un esfuerzo para la inversión.

En la prueba piloto también evaluarán la cantidad de energía que consume el carro en el día, en relación a la cantidad de gasolina promedio que usan los vehículos tradicionales y que alcanza hasta los mil pesos.

La unidad traerá asientos individuales y con clima a lo largo de la jornada laboral. La prueba piloto se hará este 24, 25 y 26 de junio en Tuxtla Gutiérrez a través de la ruta 108.

Se prevé que durante esas fechas, con la unidad que será evaluada, no se cobre el pasaje a la población que se suba en la unidad.

El interés de ajustar los vehículos tradicionales, comentó, surgió por parte de un grupo de transportistas que quieren mejorar el servicio y atender un rubro clave: disminuir el impacto del aumento constante en las gasolinas.

Lo complicado, remarcó, es cuando el gremio tiene que aumentar el costo a la tarifa del pasaje y se encuentran respuestas negativas de la población, y es la ciudadanía la afectada en cada ajuste.

“Si nosotros lográramos equilibrar este tema con la inversión en gasolina y convertirla en eléctrica, habría un margen que beneficiaría a la ciudadanía, ya no tendríamos la necesidad de estar solicitando el aumento del pasaje constantemente”, remarcó.

Vázquez Martínez detalló que se hicieron negociaciones desde hace varios meses, y ahora lo que se valorará es si resulta meter esas unidades a las rutas de colectivo en Tuxtla Gutiérrez.

También tienen otra propuesta que han expresado a las autoridades y se basa en hacer la conversión de los colectivos (los que esté en buen estado) para que tengan clima y asientos individuales.

Finalmente, si todo sale positivo el siguiente paso es comenzar con la compra de las unidades para mejorar el servicio, debido a la imagen actual que tiene la población de este sector.