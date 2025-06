Pruebas de VIH: entre el estigma y el tabú

Rosario Rodríguez Domínguez, en representación de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, a través del Departamento de Atención a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), destacó que en Tuxtla, cada vez son más los jóvenes que se realizan pruebas rápidas de VIH; sin embargo, mitos y tabúes persisten en la población adulta.

Rodríguez Domínguez señaló que cada vez más estudiantes de preparatoria y universidad acuden voluntariamente a hacerse este estudio, principalmente aquellos mayores de edad.

Tomando conciencia

“Los jóvenes ya están tomando conciencia. Acuden a las pruebas porque saben que, si resultan positivos, pueden iniciar un tratamiento adecuado y evitar seguir transmitiendo el virus”, explicó.

Además, enfatizó en que realizarse estas pruebas ayudan a la detección temprana de alguna ITS.

“La detección oportuna permite acceder a tratamiento y evitar la propagación del virus”, puntualizó.

Sin embargo, aún existen muchos mitos y prejuicios sobre el VIH que dificultan su detección oportuna, sobre todo entre personas adultas.

“Hay quien piensa que no se puede contagiar o que no tiene por qué hacerse la prueba. En los hombres adultos sigue muy presente la idea de ‘yo no me contagio porque soy macho’, lo cual es totalmente erróneo”, subrayó.

Aclaración

La funcionaria también aclaró que el VIH no se transmite por saliva ni por la toma de sangre en las pruebas, sino principalmente por contacto sexual sin protección.

“También puede haber riesgo si se comparten herramientas sin esterilizar, como en el caso de pedicure, manicure o tatuajes”, añadió.

Las pruebas que se aplican actualmente en centros de salud y ferias informativas son rápidas y confiables.

En caso de un resultado reactivo, se canaliza a la persona al Capasits, donde se le realiza una prueba confirmatoria conocida como Western blot y se le brinda atención médica y tratamiento gratuito.

Finalmente, hizo un llamado a la población a dejar atrás el miedo y la desinformación, destacando que realizarse la prueba es un acto de amor personal y colectivo.

“Invitamos a todos a que se hagan la prueba, sin temor ni prejuicios. Realizarse una prueba es una medida de prevención por su propia salud y por la de los demás. Detectarlo a tiempo hace toda la diferencia”.