Pueblo, organización y unidad: Ángel Torres

El consejero político de Morena y aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación en Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó una asamblea informativa donde compartió con las y los asistentes el mensaje y los principios del movimiento, destacando la importancia de mantener la cercanía con el pueblo, fortalecer la unidad y continuar organizados y movilizados para que la transformación siga avanzando.

Defender la 4T

Reunidos al norte poniente de la capital, Ángel Torres subrayó que hoy más que nunca es fundamental defender los avances de la Cuarta Transformación, dar continuidad a los programas sociales y a las políticas públicas que ponen en el centro el bienestar de las familias, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Destacó que la unidad, la participación y la movilización ciudadana son fundamentales para consolidar lo que se ha construido y seguir impulsando un Tuxtla con más bienestar, desarrollo y prosperidad.