Pueblos indígenas, bastión del PRI

El presidente del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca reconoció que gran parte de la fortaleza del tricolor reside en las comunidades indígenas que han permanecido en las filas del partido, pese a las alternancia políticas de las últimas décadas.

Por ello, dijo que recientemente, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el PRI Chiapas refrendó su respeto, reconocimiento y compromiso permanente con los pueblos y comunidades indígenas de la entidad.

Señaló que el respeto a sus usos y costumbres, lenguas, tradiciones, identidad y formas de organización debe ser una convicción permanente, no un discurso de ocasión.

“En el PRI conocemos el valor de nuestras comunidades indígenas porque hemos caminado con ellas. Existe una historia de trabajo, confianza y arraigo que se ha construido durante generaciones”, sostuvo.

Zuarth Esquinca destacó que el partido continuará trabajando cerca de las comunidades, escuchando sus necesidades y acompañando sus causas, con pleno respeto a sus decisiones y a sus autoridades tradicionales.

“Los pueblos indígenas no necesitan que otros hablen por ellos; necesitan ser escuchados, respetados y tomados en cuenta. Su voz debe estar presente en las decisiones que definen el futuro de Chiapas”, afirmó.