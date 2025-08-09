Pueblos indígenas celebran su identidad y cultura

El 9 de agosto de cada año, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha establecida por la ONU para reconocer su riqueza cultural, lingüística y ancestral.

Los pueblos originarios mantienen costumbres y tradiciones ancestrales que les otorgan una identidad única.

Al respecto, Chiapas, hogar de 14 pueblos indígenas, según el Sistema de Información Cultural de México (SIC), se reconoce como la cuna de las culturas descendientes de la antigua civilización maya.

Los pueblos que componen este mosaico étnico son tseltales, tsotsiles, zoques, lacandones, choles, tojolabales, mam, kanjobales, jacaltecos, kaqchikeles, tekos, mochós, chujes y akatecos.