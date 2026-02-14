Puede cáncer afectar a cualquier persona y edad

Durante la primera mitad del 2025, en México el cáncer infantil fue la segunda causa de muerte por enfermedad en niños y niñas de cinco a 14 años y la cuarta en menores de cinco, representando casi 70 % de la carga total de cáncer en estos grupos de edad.

El Linfoma de Hodgkin es una neoplasia maligna del sistema linfático poco frecuente, representa un reto de salud pública en México por su impacto en niños y adolescentes.

Esta neoplasia presenta mayor incidencia en adolescentes de 15 a 19 años y en adultos mayores de 55 años.

Origen

De acuerdo con especialistas se origina cuando ciertos glóbulos blancos, llamados linfocitos, crecen de forma descontrolada provocando inflamación de los ganglios y la formación de bultos en distintas zonas del cuerpo.

Los tipos más frecuentes son: Linfoma de Hodgkin clásico, que se desarrolla en personas que tienen células grandes llamadas células de Reed-Sternberg en los ganglios linfáticos. Linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico, se origina en los ganglios linfáticos del cuello y debajo del brazo y representa el 5 % de los casos.

Factores

Se puede desarrollar tanto en niños como en adultos. Entre los factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollo están: haber padecido enfermedades provocadas por el virus de Epstein-Barr, ser de sexo masculino, antecedentes de familiares con linfoma de Hodgkin o la infección por VIH.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tumores malignos se posicionaron como la tercera causa de fallecimientos en México durante la primera mitad del 2025, con 23 mil 678 fallecimientos registrados.