Pueden acceder a financiamiento de 800 mil pesos

El 25 de febrero es la fecha límite para que el profesorado de tiempo completo, integrantes de cuerpos académicos y de grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se inscriban en la convocatoria “Proyectos de Investigación con Responsabilidad Social Unicach 2026” y puedan acceder a un financiamiento de 800 mil pesos.

La coordinadora de Investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado, Magnolia Solís López, convocó a participar a quienes estén interesados en postular propuestas de investigación y creación, en áreas prioritarias que respondan de manera efectiva a las necesidades sociales.

Fecha límite

Destacó que “se trata de un gran esfuerzo institucional, después de un largo periodo en el que parecía que nuestras investigaciones no eran prioridad”. Reiteró que el 25 de febrero es la fecha límite para la postulación de proyectos de investigación, de intervención o de impacto social, los cuales deberán desarrollarse en el periodo comprendido de abril a octubre del presente año.

El impulso a la investigación mediante estos recursos, forma parte de la responsabilidad institucional de la Unicach para fortalecer la retribución social del conocimiento, además de responder a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional de la actual administración rectoral.

En los últimos años, tanto a nivel nacional como local, se ha puesto especial énfasis en la retribución social de la investigación y la creación académica y artística.

La convocatoria fortalece las acciones que impulsa la Dirección de Investigación y Posgrado, para que los resultados de la producción científica y artística, generen beneficios tangibles para la sociedad.