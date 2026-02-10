Pueden estudiantes realizar estancias en otros países

Estancias de investigación de siete semanas en 174 instituciones de educación superior afiliadas al Programa Delfín en México, así como en 168 internacionales ubicadas en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Perú, podrán realizar estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La coordinadora de Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización, Amira López Habib, comentó que está abierta la convocatoria para las estancias académicas del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín).

Apertura

Este 9 de febrero se abrió el periodo de registro y recepción de solicitudes para formar parte del 31° Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2026, iniciativa que permite integrarse a proyectos de investigación de su interés, bajo la asesoría de investigadores de reconocido prestigio.

Las estancias serán del 8 de junio al 24 de julio de 2026, y podrán realizarse de manera presencial o virtual. La universidad forma parte del Programa Delfín desde hace 12 años.

El Programa Delfín busca, a través de la movilidad estudiantil, promover el talento y la vocación por la ciencia, las humanidades, tecnología, innovación, creación artística y cultural. El 13 de marzo se cierra la convocatoria para el periodo vigente para este año.

Requisitos

La convocatoria está dirigida a estudiantes de licenciatura a partir del cuarto semestre, así como de posgrado, de acuerdo con su plan de estudios, con un promedio mínimo de 8.5, y que no hayan participado previamente en dos veranos de investigación.

La información completa de la convocatoria, se encuentra disponible en el sitio oficial de la universidad: www.unicach.mx, así como en el portal del Programa Delfín https://programadelfin.org.mx/.