Pueden globos contaminar agua y suelos tras uso

El día del amor y la amistad es una de las fechas en la que más se utilizan los globos, principalmente para decoración y regalos, pero hay un parte que es muy importante; y es que cuando terminan en la naturaleza o el mar tienen consecuencias negativas para el agua, el suelo y la biodiversidad.

Los globos, al ser soltados cuando son inflados con helio, son una fuente significativa de contaminación por plásticos, tardando desde meses, hasta 450 años en degradarse. Los globos de látex pueden asfixiar a animales marinos y terrestres, mientras que los metálicos no son biodegradables.

Investigación

El docente-investigador del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Emmanuel Díaz Nigenda, comentó que los globos de helio tienen más posibilidad de terminar en cuerpos de agua, el océano, zonas forestales y terrenos baldíos.

Hay de poliuretano, nailon y otros aditivos químicos, que son peligrosos para el medio ambiente y la fauna. Los de microfoil son llamativos y brillantes, generalmente se inflan con helio, pueden provocar cortes de energía y chocan con el cableado eléctrico.

También hay globos de látex, que muchos animales marinos confunden con comida. Estos son más resistentes para contener el aire y el helio, lo cierto es que tardan mucho más en degradarse.

“Es importante crear conciencia en el manejo de los globos una vez que se desinflan, deben terminar en un relleno sanitario. No sumar más a la contaminación por microplásticos, un factor que ha comenzado a estudiarse en los últimos años”.

Los globos una vez que entran en contacto con otras sustancias se van degradando, se depositan en el suelo y tiempo después, las partículas son suspendidas a la atmósfera.