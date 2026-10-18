Pueden plantas sustituir a los medicamentos

Un grupo de investigadoras de Chiapas presentó un producto editorial que expone cómo las plantas medicinales pueden sustituir el consumo de medicamentos de farmacia.

Esta investigación multidisciplinaria analiza la vigencia de la flora medicinal, su relevancia en la historia de la botánica y su papel estratégico en la agroecología y el desarrollo sustentable.

Las especies vegetales han constituido históricamente un pilar fundamental tanto para la alimentación, como para los sistemas de medicina tradicional en las diversas culturas del mundo.

No obstante, en la actualidad, el cuidado de la salud se encuentra fuertemente influenciado por el avance y predominio de la farmacología moderna, un fenómeno moldeado por la evolución de las estrategias de subsistencia y los cambios socioculturales globales.

Integrantes

Así lo explicaron las investigadoras Karla Anahí Ramírez Ovando, Guadalupe Rodríguez Galván, Paola Ubiergo Corvalán, Lourdes Zaragoza Martínez y Laura Beatriz Rivera Rodríguez, quienes ofrecieron la publicación científica y de divulgación Plantas Medicinales y Herbolaria.

El documento es gratuito y posible de descargar en PDF como plantasmedicinalesAAC.pdf; este aborda que las plantas podrían ser utilizadas para resolver complicaciones de salud, así como suplementación.

Agregaron que los conocimientos en torno a la herbolaria no solo representan un recurso terapéutico de gran valor comunitario, sino que históricamente sentaron las bases para el surgimiento de disciplinas científicas centrales como la biología, la medicina y la antropología, influyendo de manera directa en los primeros sistemas de clasificación botánica.

Entre los principales ejes analíticos desarrollados en esta investigación destacan: evolución de los sistemas de salud, análisis de cómo la farmacología sintética ha desplazado o complementado las prácticas curativas tradicionales a partir de los cambios en los modos de vida modernos.