Pueden problemas digestivos ser cáncer

En México, de los más de 25 mil nuevos diagnósticos anuales de cáncer gástrico y colorrectal, más de 16 mil corresponden a colorrectal, de los cuales fallecen alrededor de 8 mil 200 al año, por otra parte, se tiene registro de aproximadamente 9 mil 500 nuevos casos de cáncer gástrico, donde cerca de 7 mil 200 personas fallecen al año.

Estas cifras los ubican entre los seis cánceres más frecuentes en el país y subrayan la necesidad de incrementar la conciencia sobre su detección y atención integral entre la población, ya que en muchos casos solo toman medicamentos para tratar los síntomas hasta que avanzan.

Origen

El cáncer gástrico suele originarse a partir de lesiones precancerosas en el revestimiento del estómago, mientras que el cáncer colorrectal afecta el colon o el recto y se relaciona con factores como la edad, los antecedentes familiares, hábitos, estilos de vida y alimentación.

Ambos cánceres en etapas tempranas suelen ser asintomáticos y con frecuencia por sus síntomas pueden confundirse con una gastritis o colitis, lo que limita las posibilidades de un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz.

Especialistas

Especialistas señalan que es importante realizar eventos y actividades que sirvan como un espacio de diálogo con expertos para conocer más acerca de estas crecientes enfermedades, sus desafíos y sensibilizar sobre un tema clave como lo es la prevención y detección oportuna.

La Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, I.A.P., realiza algunas acciones para este fin. El director Francisco Freyría, dijo que hablar de cáncer gástrico y colorrectal también significa dar voz a quienes viven con estas enfermedades.

Reiteró que se debe visibilizar sobre la importancia de brindar una atención integral y humana a quienes viven con cánceres digestivos y conocer los principales síntomas y factores de riesgo.