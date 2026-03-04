Puedes preparar declaración anual con un simulador

Las personas físicas deberán presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante abril. Para verificar la precarga de información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, pueden utilizar el Simulador de la Declaración Anual 2025.

Esta herramienta ya fue activada y pueden verificar las deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores. Estará disponible durante marzo en la página web oficial del SAT.

Contador

El contador público, René Cruz Montalvo, indicó que uno de los errores comunes de los contribuyentes es que no acumulan todos los ingresos percibidos, incluso los esporádicos como una herencia o un premio, que no siempre están exentos de pago de impuestos.

Explicó que las personas físicas son aquellas que obtuvieron ingresos por diversos conceptos; como: actividad empresarial y servicios profesionales u honorarios, adquisición de bienes, arrendamiento, dividendos, enajenación de bienes, de acciones en bolsa de valores, intereses, premios, sueldos, salarios y asimilados.

El simulador muestra el detalle de otros ingresos exentos desglosando cada percepción identificada en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina que los trabajadores hayan obtenido en el ejercicio.

Precarga

Muestra la precarga sugerida de la información de los retenedores de los contribuyentes que declaran en el ejercicio, específicamente para Actividad Empresarial, Arrendamiento, Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y Plataformas Tecnológicas, la cual se consumirá del nuevo visor de retenciones.

En el apartado de Deducciones personales se considerarán los CFDI que no estén clasificados como tales debido a alguna inconsistencia. Se pueden ver en el apartado de “sin clasificación”, con la opción de reclasificarlos o agregarlos de forma manual, siempre que se cuente con la documentación soporte.