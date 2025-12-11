Puedes subir de 3 a 5 kilos esta temporada

Se estima que una persona adulta puede aumentar de tres a cinco kilos de peso por las fiestas decembrinas, la cena de navidad y fin de año, en las que suele consumirse importantes cantidades de alimentos ricos en carbohidratos, grasas, azucares, así como refrescos embotellados y alcohol.

Yatsil Cecilia Ramos Martínez, técnico-académico de la Clínica de Nutrición de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que esta temporada es esperada por la mayoría de personas por la convivencia que representa, pero tiene sus riesgos.

Comentó que algunas personas suelen saltarse comidas cuando tienen una cena o posada para poder comer bien en la fiesta, pero esto puede tener consecuencias, como el comer de más, lo que dilata la digestión. Lo mejor es comer ligero durante el día.

Es importante mantenerse hidratado correctamente, no solo con refrescos, la recomendación es consumir frutas y alimentos de temporada, así como bebidas, lo que ayuda incluso a prevenir enfermedades.

Balancear la alimentación

No se trata de satanizar ciertos alimentos, lo que se debe cuidar son las porciones y el horario para comer; por lo menos debe pasar una hora entre la última comida y la hora de dormir.

Las personas que viven con diabetes es importante que no descuiden su alimentación, deben cuidar sus niveles de azúcar, de lo contrario puede ocurrir un desequilibrio que lleve a desarrollar un síntoma adicional. Junto con la hipertensión son padecimientos de alta prevalencia y de alto riesgo.

Los hipertensos que no cuidan su alimentos y no llevan un control de la presión arterial, puede aumentar su colesterol o triglicéridos, incluso sufrir un infarto o paro respiratorio.