Puente Milenio con daños estructurales

El puente vehicular Nuevo Milenio sobre el río Huixtla y que comunica a diversas localidades de la zona, presenta severos daños estructurales que podrían hacerlo colapsar.

Desde hace un año, habitantes habían denunciando que en el puente se apreciaban grietas y desnivel, por lo que en febrero pasado se cerró la circulación de vehículos pesados.

Fue hasta ahora que personal de la Comisión Estatal de Caminos, de Protección Civil y de Obras Públicas Municipales, realizaron un recorrido de inspección y verificaron que los pilotes de la cimentación principal se encuentran severamente dañados.

Por ello, se dijo que acordaron agilizar los dictámenes técnicos, estudios especializados de riesgo y topográficos para determinar el nivel de afectación que registra.

Esperan resultados

La inspección fue encabezada por el supervisor de la Comisión Estatal de Caminos, Romeo Ruiz Oliva y los secretarios de PC y Obras Públicas Municipales, Geram Mirelis Velázquez Morgan y Gerardo Sánchez, quienes establecieron que los resultados de los estudios permitirán determinar las acciones a ejecutarse.

Sin embargo, Daniel Crisóstomo, vecino de la colonia Nuevo Milenio, urgió la intervención de las autoridades.

Pidieron que se agilicen los trabajos, ya que ha iniciado la temporada de lluvias y el río Huixtla incrementa su caudal y ante los daños a los pilotes, podría colapsar.