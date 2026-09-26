Puente provisional, riesgo para las comunidades

Las fuertes lluvias que han asolado a la zona cafetalera alta de Tapachula en los últimos días, con constantes crecidas del río El Cajón, mantienen preocupados a pobladores de la zona porque el año pasado, durante un torrencial aguacero, colapsó el puente principal que está en vías de construcción, mientras que el actual paso provisional es endeble y señalan que no va a resistir los embates, lo que dejaría incomunicada la denominada Ruta del Café.

Son 40 comunidades las que están en riesgo, toda vez que consideran que las crecidas traen mucha fuerza y el paso provisional no está hecho para resistir este tipo de presión. En entrevista, Jorge Velázquez Marcelin, en representación de los comuneros, afirmó que con las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el nivel del afluente ha incrementado considerablemente, poniendo en peligro la única vía de acceso que conecta a decenas de comunidades de la parte alta con la cabecera municipal.

Paso provisional

Dijo que el paso provisional, que fue habilitado tras afectaciones del 19 de septiembre de 2025, es de material endeble y no resistiría una nueva avenida del río, lo que dejaría sin acceso a alimentos, transporte, servicios médicos y la comercialización de sus productos agrícolas.

Señaló que son al menos 40 comunidades las que quedarían aisladas de presentarse el colapso del camino, entre ellas Zaragoza, Nueva Alemania, El Naranjo, Mexiquito, y fincas cafetaleras como Hamburgo, Irlanda, Argovia, Maravillas y otras localidades de la zona serrana.