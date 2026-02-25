Puente Rizo de Oro con 86 % de avance

El puente Rizo de Oro, ubicado en el municipio de La Concordia, registra un avance físico del 86 por ciento, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), obra a la que calificaron como clave para el desarrollo regional.

La dependencia informó que esta estructura destaca a nivel nacional por su diseño de “arco mixto”, estimó que la cifra de inversión es superior a mil 832 millones de pesos (mdp).

Cuenta con una longitud total de 2.1 kilómetros, de los cuales 405 metros corresponden al puente principal y 1.7 kilómetros a caminos de acceso, se convertirá en el segundo cruce sobre las aguas de la presa hidroeléctrica “Dr. Belisario Domínguez” (La Angostura).

Comunidades beneficiadas

De acuerdo con la dependencia, la obra beneficiará de manera directa a 300 mil habitantes de 10 municipios y mejorará la conectividad de 21 comunidades de la región, entre los que destaca Frontera Comalapa.

Otras comunidades beneficiadas incluyen La Concordia, Chicomuselo, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, Socoltenango, El Parral, Nicolás Ruiz, Capitán Luis Ángel Vidal y Tzimol.

La SICT expuso que el principal impacto social será la reducción de los tiempos de traslado, los pobladores, que en la actualidad cruzan la presa en pequeñas embarcaciones, podrán ahorrar hasta 60 minutos en sus trayectos.

Durante la edificación del puente se han generado cinco mil 715 empleos directos e indirectos. Actualmente, alrededor de 210 trabajadores laboran en el sitio con el apoyo de 90 equipos de maquinaria especializada.

Por último, añadieron que los trabajos han cumplido con las condiciones requeridas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así también con los protocolos de seguridad laboral requeridos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aspectos que consideran construcciones responsables, seguras y sustentables.