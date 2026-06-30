Puente Rizo de Oro con avance del 91%

Una vez que quede culminado el proyecto de infraestructura del puente Rizo de Oro que se construye en La Concordia, se tendrá un ahorro en trayectos carreteros de hasta tres horas para quienes viajen de la Sierra Madre hasta la capital del estado, dijo el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En una explicación que dio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal informó que zonas como Frontera Comalapa, Chicomuselo, El Porvenir o Motozintla, se hacían varían horas de camino hacia Tuxtla Gutiérrez.

Esa vialidad, dijo, ayudará en temas de salud, conectividad y comercio. Con base en los datos aportados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el avance de la obra alcanza un 91 %.

Resultados positivos

Cuando el proyecto quede concluido, podría generar un beneficio directo para unos 300 mil habitantes.

El puente Rizo de Oro tiene dentro de sus características que cruzará la presa de La Angostura, a través de un trabajo de ingeniería especializada.

Esa acción también abonará en la reducción de tiempos de traslados en la zona de una hora a 5 minutos, tomando en cuenta que muchos vehículos usaban la chalana para cruzar esa parte del río y demoraba en promedio 60 minutos.

Este fin de semana, además del gobernador y de la presidenta de México, también estuvieron presentes en el recorrido Jesús Esteva Medina secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la directora general del Centro SICT Chiapas, Janette Cosmes.

Además de 10 municipios que se verán beneficiados de forma directa con el puente, otras 21 comunidades también aprovecharán las ventajas del puente.

“Con una inversión de mil 932 millones de pesos, los trabajos iniciaron en 2023 y se prevé finalicen a finales de septiembre del presente año; en la obra laboran 198 trabajadores con el apoyo de 75 máquinas”, informó la Secretaría en un comunicado.