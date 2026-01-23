Puente Rizo de Oro listo para mediados de año

El puente Rizo de Oro, un proyecto de infraestructura ubicado entre Chicomuselo y La Concordia, quedará listo a mediados de 2026 y se prevé que pueda beneficiar a 300 mil personas, enfatizó Janette Cosmes Vázquez, directora general del Centro SICT en Chiapas.

El avance que se lleva es de un 80 % y lo que falta es cerrar el arco, por lo que se trabaja con algunas labores de soldadura en algunas estructuras.

La funcionaria dijo que se trata de una política pública de alta ingeniería mexicana de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Beneficios

Todo el proyecto contempla un total de 2.1 kilómetros de largo; una de las ventajas que dará a la población es la reducción significativa de hasta una hora en el trayecto en comparación con el tiempo que tardan las pangas en cruzar.

Cosmes Vázquez resaltó que las más de 300 mil personas que se verán beneficiadas serán de zonas como la Frailesca, Chicomuselo, Frontera Comalapa, además de todos los que transiten por ese tramo carretero.

En otro orden de ideas

La Directora General del Centro SICT en Chiapas, explicó que hay mil 900 kilómetros de carreteras libres de peaje y se atenderán en febrero como parte de la conservación rutinaria.

Posteriormente se prevé de un trabajo periódico en otros tramos que necesitan de otro tipo de atención con reencarpetamiento de hasta cinco centímetros. Se invertirán en los proyectos hasta 120 millones de pesos (mdp).