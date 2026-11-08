Puente Rizo de Oro, un acto de justicia y bienestar

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gira por Chiapas, donde encabezó la entrega de Becas Gertrudis Bocanegra, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. En este evento se dio a conocer que más de 1.2 millones de estudiantes de la entidad reciben apoyos del sistema de becas educativas, con una inversión superior a nueve mil 200 millones de pesos.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que para su gobierno la educación es un derecho constitucional y no una mercancía ni un privilegio, por lo que las juventudes deben defender la educación pública como un derecho humano y social. Señaló que, junto a Eduardo Ramírez, trabaja para que más niñas, niños y jóvenes tengan oportunidades de continuar sus estudios y cumplir sus sueños, mediante la creación de más escuelas y la entrega de becas para estudiantes de todos los niveles educativos.

Cobertura

En ese marco, recordó que en la entidad se garantizan las Becas para el Bienestar en todos los niveles escolares, siendo el quinto estado a nivel nacional con dicha cobertura. Asimismo, anunció que la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos ubicada en Comitán de Domínguez, contará próximamente con una Escuela de Medicina y Enfermería.

Como parte de su gira, la jefa del Ejecutivo también visitó Chiapa de Corzo, donde encabezó la Jornada Nacional por la Paz y entregó ejemplares de la guía “El ABC de las emociones” a estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Plantel 022. Esta edición aborda temas como los cambios físicos, el uso responsable de las redes sociales, el amor y la violencia.

Reconocimiento

El gobernador Eduardo Ramírez agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el cariño que ha demostrad y le expresó el afecto, acompañamiento y pleno respaldo del gobierno y el pueblo chiapaneco. Resaltó que la entrega de esta beca universal reafirma que la mandataria lleva en el corazón a las niñas, los niños y jóvenes de Chiapas y de México.

“Tenga presente que el pueblo de Chiapas la acompaña a todos lados. Siempre vamos a estar con usted, porque es una mujer leal a la patria, leal al movimiento de transformación y, sobre todo, muy leal a sus principios y convicciones. Usted adelante y nosotros atrás; siempre la vamos a acompañar. Chiapas, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.