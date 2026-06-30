Puerto Arista al 100 % tras contingencia ambiental

Tras superar los efectos del reciente fenómeno de mar de fondo, el sector comercial y restaurantero de Puerto Arista confirmó la plena normalización de las actividades turísticas en el principal balneario de la costa chiapaneca.

Prestadores de servicios señalaron que, a pesar del impacto inicial provocado por la difusión de alertas meteorológicas que inhibieron el flujo de visitantes durante algunos días, el destino se encuentra totalmente recuperado y operando de manera regular.

Los propietarios y trabajadores de palapas explicaron que la acumulación de arena provocada por el fuerte oleaje cíclico fue atendida de manera inmediata mediante jornadas colectivas de limpieza profunda.

Operación hormiga

Francisco Eladio Reyes Ruiz, propietario del restaurante El Dulcito, recordó que aunque este fenómeno natural coincide de forma tradicional con el inicio de la temporada de lluvias, la intensidad registrada en esta ocasión requirió una “operación hormiga” coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el biólogo encargado del campamento tortuguero local.

Por su parte, Lifny Michelle, representante del restaurante Playa Linda, coincidió en que la invasión de arena en las estructuras de las palapas es un reto anual que el sector sabe subsanar con rapidez, mediante el uso de herramientas básicas como carretillas y palas. Ambos prestadores hicieron eco de la necesidad de contar con mayor equipamiento por parte de los tres niveles de gobierno para optimizar la capacidad de respuesta comunitaria ante futuros eventos meteorológicos.

Un factor clave en la reactivación económica del fin de semana fue la sinergia con el sector deportivo regional. Los comercios costeros reportaron una importante derrama económica gracias a la visita de delegaciones y jugadores de fútbol que participaron en encuentros celebrados en las localidades vecinas de Tonalá, Cabeza de Toro y Paredón, quienes acudieron a consumir a la franja playera tras concluir sus jornadas competitivas.