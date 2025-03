Puerto Chiapas, clave para distribuir materias primas

Como parte de los trabajos que están realizando las autoridades para la atracción de inversiones a la entidad, Puerto Chiapas es un punto clave para aprovechar la entrada y salida de materias primas y productos hacia Guatemala, enfatizó el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) en Chiapas, Luis Pedrero González.

Aprovechando la coyuntura que hay en Puerto Quetzal, Guatemala, donde se han presentado atrasos en el muelle público, explicó, se puede utilizar la infraestructura local para el ingreso de insumos y el envío de artículos.

“¿Qué es lo que nos va a generar esto en el corto plazo, un tráfico; en el mediano plazo que la empresa que está metiendo sus insumos por acá y sacándolos por Puerto Chiapas diga ‘por qué no mejor me instalo en Puerto Chiapas y me ahorro todos los costos logísticos y de transporte’”, detalló.

Proyectos en desarrollo

Entrevistado sobre el tema, explicó que se espera que en el caso del polo de desarrollo en Tapachula (1 y 2) la licitación salga en próximas fechas, proceso que podría llevar un mes para la resolución. Para el mes de junio se sabría qué empresa llevará a cabo la estrategia.

“El polo es solamente una de las estrategias que tenemos para la atracción de inversiones”, complementó. En relación a los trabajos de la Línea K que se realizan con el transporte ferroviario, hay confianza que antes de que concluya el año pueda estar llegando.

A 100 días

El titular de la SEyT en Chiapas comentó que han comenzado a reactivar sinergias, pues la idea es generar más con lo que se tiene.

“Todos los programas de capacitación y certificación que hemos logrado, ha sido mediante acuerdos”, mencionó.

Pedrero González resaltó que en este gobierno viene un crédito de 500 millones de pesos que se estará dando a la pequeña y mediana empresa. Durante un año las autoridades van a subsidiar la tasa de interés.

En el caso de las ferias del empleo, comentó que se esperan 17 para este 2025, pero ahora se está trabajando en la unificación de la bolsa de trabajo para que sea un solo sistema para ofertar al aspirante.

Con eso, añadió, se va a reducir el tiempo de búsqueda y de recursos de la persona que está tocando puertas; además, basado en las competencias y las características que solicita una empresa, se le indicará a las personas que si se preparan o se capacitaran podrían aspirar a un sueldo superior.