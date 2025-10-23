Puerto Chiapas consolida alianzas estratégicas

En el marco de la 31ª Conferencia Anual de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), Puerto Chiapas tuvo una destacada participación fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano.

Durante el encuentro la delegación de Puerto Chiapas junto con la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Chiapas) y la Asipona de Puerto Chiapas, sostuvo reuniones estratégicas con altos directivos de reconocidas líneas navieras internacionales, entre ellos Virginia Grimaldi, de MSC Cruises; así como Vicky Rey, Gabriel Avilés y Dexter Peralta, de Carnival Corporation.

Regreso de cruceros

Como resultado de estas gestiones, se alcanzó un acuerdo fundamental para el regreso de cruceros de Carnival Corporation a Puerto Chiapas, un hecho que representa un hito en la reactivación y fortalecimiento de la actividad turística y económica de la región, tras la suspensión temporal de dichas rutas.

Asimismo, se llevó a cabo un encuentro diplomático y de cooperación turística con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y la directora general de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, con quienes se intercambiaron experiencias exitosas en la gestión y promoción de destinos, explorando posibles esquemas de colaboración y promoción conjunta en el Caribe y América Latina.