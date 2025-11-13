Puerto Chiapas recibe al crucero Emerald

El crucero Emerald Princess, uno de los más grandes del sector, con dos mil 904 pasajeros y mil 130 tripulantes, hizo su arribo por primera vez a Puerto Chiapas, con lo que da un fuerte impulso al turismo internacional en la región del Soconusco y Frontera Sur.

Los visitantes realizaron recorridos a diferentes rutas, entre ellas el Centro Histórico de Tapachula, la elaboración del chocolate y la zona arqueológica de Izapa en el municipio de Tuxtla Chico, para lo cual las autoridades desplegaron un operativo de seguridad.

El buque de la empresa naviera Princes Cruises, procedía de Puntarenas, Costa Rica, con destino a las Bahías de Huatulco en el vecino estado de Oaxaca, ingresó sin contratiempos al muelle de cruceros.

Derrama económica

“La llegada genera una importante derrama económica en los sectores comercial, artesanal y de servicios de la región”, estableció la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Puerto Chiapas.

El crucero Emerald Princess es uno de los más grandes, con una eslora -largo- de 288.6 metros y una manga -ancho- de 36 metros, por lo que los turistas fueron recibidos con muestras gastronómicas, artesanías y presentaciones culturales de los municipios de Acapetahua y Puerto Madero.

“Este arribo reviste gran trascendencia para Puerto Chiapas ya que Princess Cruises es una de las navieras con mayor presencia, proyectando 12 arribos para la temporada 2026”, puntualizó la Asipona.