Puerto Chiapas refuerza vinculación con estudiantes

La Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas (Asipona), recibió este fin de semana a estudiantes de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), quienes año con año visitan el puerto con el objetivo de conocer de cerca las operaciones y actividades que ahí se realizan.

Durante su recorrido, se les brindó información sobre las mercancías que se importan y exportan desde Puerto Chiapas hacia Estados Unidos, así como la relevancia de las operaciones en el comercio exterior de la región.

A través del programa de Vinculación Puerto–Ciudad, la administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Puerto Chiapas, facilita estos espacios de aprendizaje a las instituciones educativas, permitiendo compartir la experiencia de los trabajadores y destacar la importancia del Corredor Interoceánico como una plataforma estratégica para el desarrollo del país.

Agradecieron a la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) por su confianza y por permitir ser parte de la formación de sus futuros profesionistas.