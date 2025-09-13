¿Qué hace un diputado durante el receso legislativo?

Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, confirmó que en breve se anunciará el retorno de las sesiones ordinarias de la Legislatura local, por lo que los diputados deberán presentar propuestas de sus distritos, pues al final del día, son representantes sociales.

Dijo que los legisladores, durante el actual periodo de receso, y con la salvedad de los periodos extraordinarios, deberán tener un trabajo cercano a sus distritos, que la ley les ordena recorrer, para presentar proyectos y propuestas ciudadanas.

Recordó que, acatando el marco jurídico y acordé a lo dispuesto en la Ley Organica del Poder Legislativo, durante el receso legislativo, los diputados locales pueden participar en comisiones para seguir trabajando en iniciativas, realizar trabajo de campo en sus distritos, atender a sus electores, y llevar a cabo labores de gestión y vinculación con organizaciones civiles y ciudadanas.

Aunque las sesiones plenarias y de comisiones ordinarias se suspenden, el trabajo legislativo no se detiene por completo, y se establecen mecanismos para que los legisladores puedan continuar sus funciones.

¿Qué hace un diputado?

Son las personas que ocupan una diputación, en su carácter de representantes del pueblo, los que tendrán derecho de opinar, discutir, defender sus ideas y los intereses que representan y jamás serán reconvenidos por las opiniones que emitan o las tesis que sustenten, ni se podrán entorpecer en sus gestiones cuando éstas se ajusten a la Ley. El Congreso del Estado se integra en su totalidad con diputados electos cada tres años.

Según el tabulador de sueldos del propio Congreso del Estado, un diputado percibe por encima de 90 mil pesos. Además se agregan compensaciones que atienden sus “múltiples” necesidades.

En una segunda entrega ofreceremos información de estas actividades y sus concesiones salariales.