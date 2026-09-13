¿Qué hacemos con un edificio abandonado?

En el corazón de la capital chiapaneca, lo que alguna vez fue un concurrido comercio, hoy se ha transformado en un inmueble abandonado que genera alarma entre los habitantes de la zona.

Ubicado entre la calle Central y la 1.ª Norte, el edificio que albergó durante años a la conocida zapatería Divenza es ahora un foco de infección, acumulación de basura y refugio para personas en situación de calle.

Nadie lo renta

Tras el cierre definitivo a finales de 2017, el inmueble quedó disponible para su renta.

Sin embargo, casi una década después, sus cortinas permanecen cerradas y el interior acumula un alarmante estado de deterioro.

Al ingresar a las escaleras, se perciben olores insoportables debido a la presencia de residuos fecales, trapos, cristales rotos y charcos de agua estancada.

Vecinos y comerciantes de la zona señalan que los las áreas abandonadas se han convertido en un sitio de pernocta y consumo de sustancias ilícitas.

Durante un recorrido, se constató la presencia de una persona durmiendo entre los muros improvisados del recinto.

Causa inquietud

“Ya debería atenderse”, comentó un comerciante de papas fritas, quien prefirió mantener el anonimato.

Al igual que él, diversos ciudadanos expresaron en un sondeo su preocupación, coincidiendo en que el lugar representa riesgo sanitario y de seguridad para los peatones.

Desde la vía pública, la fachada se confunde con otros inmuebles, pero una mirada detallada revela una historia de abandono que parece haber dejado al edificio sin puertas.

Mientras el dinamismo y el ruido del centro continúan su marcha habitual, las escaleras del lugar conducen a la humedad, la basura y la soledad.

Que se intervenga

Para algunos ciudadanos, la solución sería intervenir el espacio para devolverle vida al centro de Tuxtla Gutiérrez.

No obstante, la postura de la gran mayoría de los consultados es que las autoridades deberían de clausurar los accesos o mantener vigilancia para evitar infecciones o inseguridad.