Que ninguna mujer enfrente sola la violencia: SSP

En Chiapas ninguna mujer está sola, porque nadie merece vivir con miedo, es por ello que desde la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y en seguimiento a la Estrategia de “Prevenir para el Buen Vivir” que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se fortalecen acciones de atención y protección contra la violencia hacia las mujeres y se promueve la construcción de entornos libres de violencia e igualdad de oportunidades.

Protección

En esta Nueva ERA, la SSP implementa acciones para prevenir, escuchar y brindar acompañamiento a víctimas de violencia, y erradicar esta conducta que pone en riesgo la integridad y la vida de las mujeres.

Llaman a levantar la voz

En ese sentido, la SSP exhorta a las víctimas a levantar la voz y denunciar a la Línea de las Mujeres 079; al número de emergencias 9-1-1; al 089 de Denuncia Anónima; y en la aplicación C5 Escudo Pakal. En Chiapas ninguna mujer está sola, cuenta con autoridades comprometidas con su bienestar.

La SSP refrenda su compromiso de escuchar todas las voces bajo el principio de paridad de género, para la construcción de un Chiapas más igualitario y donde nadie viva con miedo.