Qué opina la gente de los primeros tres meses del sexenio

A tres meses del inicio del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, este medio recogió testimonios de chiapanecos para evaluar logros y desafíos en seguridad, infraestructura y empleo. Desde la Selva Lacandona hasta Tapachula, estas son las voces:

“Está empezando muy bien. Ojalá que pueda continuar. Igual ha habido promesas, ojalá que se puedan cumplir”. Sobre seguridad, “es donde se ve principalmente… Que siga igual o mejor si es posible”.

Adrián Ramírez Rojas

Adulto mayor de Tuxtla Gutiérrez

“Veo gente llenando solicitudes, desesperados. Me gustaría una agencia donde digan ‘aquí nos van a solucionar el problema’, imaginen, si no hay trabajo para mi que soy una adulto mayor, que de menos para nuestros jóvenes, por eso se van de Tuxtla, porque no hay oportunidades”.

Alma Trujillo

Habitante de Tapachula

“El trabajo se nota en redes sociales…Ahora podemos salir más libres, pero falta mucho…Que no se olvide de los estudiantes, ojalá que refuercen la vigilancia en horarios nocturnos”.

Adriana

Estudiante de enfermería

“Siguen los baches (en su colonia), no hay alumbrado. Vivo frente a la Fiscalía y los empleados se estacionan donde quieren y pueden ocasionar un accidente”.

Vecina anónima

Libramiento Norte Oriente (Tuxtla)

“100 días no bastan para evaluar, pero en seguridad hay avances…En Pantelhó los jóvenes ya retomaron clases, eso es un paso positivo. Faltan seis años y yo creo que a la mitad del camino se va a ver los resultados, por por el momento está empezando con 9/10”.

José Guadalupe González

Comunicador

“Sí se ha visto un poco de cambio, principalmente en el centro (en materia de seguridad). Antes sufríamos mucho, ahora hay reducción. A las 6 o 7 de la tarde ya no queremos andar en la calle. Espero poder estar en parques de noche como antes”.

Nolberto Vázquez

Ciudadano de Tuxtla

“Todo normal, todo va bien; en seguridad sí ha habido cambio. Que todo siga marchando bien.

Invito al gobernador a que visite Nahá… nuestra carretera está horrible, sin grava, con lavados y baches. Necesitamos su apoyo para repararla y atraer más turismo”.

Kin García Martínez

Selva Lacandona

“Valoro la estrategia de seguridad, antes había mucha inseguridad; hoy hay más vigilancia. Confío en que mejorará en seis años… pero hay colonias donde casi ya no pasan las patrullas. Necesitamos presencia constante, no solo en zonas centrales”.

José del Carmen Valencia

Zona fronteriza

“Se ve que sí está trabajando (este gobierno). Había mucha delincuencia; ahora mejora y camino con más confianza…Que mejore más. Está empezando, pero vamos bien”.

Luis Morales

Trabajador de Tuxtla