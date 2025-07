Que se aplique la ley de forma justa

Respecto a las denuncias de acoso sexual que surgieron en una preparatoria de Pijijiapan y las acciones que han implementado las autoridades, el secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, manifestó que no defienden a nadie, si hay un delito debe investigarse de manera clara y justa e imponer las sanciones que corresponden.

Enfático dijo que, cualquier injusticia, delito o irregularidad siempre se debe denunciar: “la CNTE no defiende a los que no son trabajadores, si hay alguna irregularidad o acción como el que se menciona, por supuesto que es inaceptable y debe llevarse a cabo un juicio justo”.

“Hay que ser conscientes, porque ha pasado, se acusa al maestro, al intendente y al final resulta que no fueron, que fue alguien cercano, hasta un familiar. Estos casos son muy difíciles y las autoridades deben hacer todas las investigaciones correspondientes”, resaltó. “Si algún maestro comete un error, se demuestra y hay pruebas, por supuesto que tiene que pagar, y no solo un maestro, cualquier ciudadano que comete un error, como el acoso sexual o la violación, o hasta feminicidio, sea hombre o mujer, debe ser castigado”, expresó.

Hizo un exhorto a estudiantes, trabajadoras, maestras, maestros, a que denuncien actos como este, porque dice le han llegado datos que docentes son acosadas, pero no denuncian. En la Sección 7, ningún nivel cubre a ningún maestro que haya cometido un delito comprobado. Isael González enfatizó que el acoso es un delito penal, no es laboral, debe denunciarse ante las instancias de justicia. Reiteró que no defienden a nadie, pero no permitirán que se acuse a un inocente, por eso se debe investigar muy bien.