Que “Vida Mejor” sea el mejor hospital: Avedaño

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), a lo largo de este año, contará con una inversión considerable para mejorar algunas áreas que serán de gran utilidad para la población, a fin de brindar un mejor servicio en instalaciones con mejores condiciones, informó el director general, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

Se trata de una institución de salud que brinda atención a casi 150 mil personas de todo el estado. El propósito que tiene esta administración, dijo, es que la clínica de especialidades “Vida Mejor” se convierta en el mejor hospital de Chiapas.

Instituto

El Instituto brinda servicios a la derechohabiencia y están vinculados con créditos hipotecarios a corto y mediano plazo, además del tema médico en diversas áreas.

Los espacios que se tienen en la entidad entraron a una fase de mejoramiento, un ejemplo es, el avance que hay en la clínica de Tapachula, se espera que ese lugar sea dotado de equipo a mediados de año.

Sindicato

Con la parte sindical, la Dirección ha dialogado y se han sostenido reuniones de trabajo, a fin de establecer un lazo de confianza para llevar los trabajos en común acuerdo y para beneficio de la institución.

El Isstech también trabaja en la transformación de los sistemas digitales, debido a que había un rezago muy grande con pagos a maestros pensionados de manera manual, ahora se dotará al personal de herramientas más eficientes para llevar a cabo sus actividades.

También, se pondrá en marcha una aplicación que podrá utilizar el magisterio; desde su teléfono podrán hacer una cita o programar alguna consulta médica, solicitar medicinas u otros servicios, como los préstamos.

Inversiones

Avendaño Bermúdez resaltó que el domo del Isstech será renovado junto con el área de la alberca. La idea es que se dote de herramientas y mejores instalaciones a quienes ahí laboran y esto, también se reflejará en la población que recibe los servicios.

De igual manera, se prevé que haya una remodelación de las clínicas y consultorios ubicados en la costa chiapaneca y en otras regiones de la entidad. Finalmente, el director lanzó la invitación a la población para que estén al pendiente de las actividades deportivas y culturales que se llevarán a cabo y en la que se puede participar.