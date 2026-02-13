Queman tres incendios activos varias hectáreas

El Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgo y Manejo del Fuego, confirmó que Chiapas enfrenta tres incendios activos que está quemando vegetación de hojarasca, tular, mangle y hasta selva baja.

El primer siniestro se reportó en el rancho La Coyotera (en Arriaga), donde 30 hectáreas se han quemado. Aunque el control del fuego se mantiene a un 80 %, la liquidación del fuego avanza a un 40.

Sobre este incendio, personal ha realizado 1.1 kilómetros de brecha cortafuego y trabajan alrededor de 36 personas para liquidar el incendio.

Más incidencias

El otro incendio se ubicó hacia la región Soconusco, en el municipio de Acapetahua en el predio llamado La Encrucijada. Ocho son las hectáreas que se han quemado y un total de 36 personas trabajan para la liquidación.

En el municipio de Tonalá apareció otro incendio en las últimas horas, sobre el ejido Mojarras el siniestro afectó una hectárea de hojarasca. Son 12 combatientes los que atienden esta eventualidad. La liquidación está al 10 %.

La zona se está vigilando vía satélite; por las condiciones del lugar se tomó la decisión de que los elementos se incorporarán para este jueves en las actividades.

En lo que corresponde a las quemas de pastizales, en las últimas horas fueron liquidadas dos; la primera se ubicó en el municipio de Villaflores y se quemaron cinco hectáreas.

Un total de 22 personas de diversas instancias colaboraron para liquidar la eventualidad ocurrida el pasado 11 de febrero.

Finalmente, en Comitán se quemaron otras dos hectáreas de pastizal y siete elementos de Protección Civil municipal participaron en la liquidación del fuego que se reportó el pasado 11 de febrero a las 14:30 horas.