“Quien lastima a una niña merece castigo ejemplar”

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, se pronunció respecto a los lamentables hechos ocurridos en Ostuacán el fin de semana, donde un hombre fue linchado y otro más fue golpeado, señalados por el asesinato de una menor de edad y su abuela.

“Estos episodios de violencia lamentablemente no son de ahorita. Toda la vida hemos estado, es parte de la naturaleza humana. La diferencia con el pasado y con ahorita es que se combate: cualquiera quien cometa un delito sabe que la justicia va a cumplir con su trabajo”, señaló el legislador.

Castigo ejemplar

Sin embargo, reconoció que en este caso la población actuó con mano propia. “Te pusieras en el papel de un papá que pierde a su hija de la manera tan violenta como perdió a una niña de 12 años. No quiero victimizar más, porque son hechos muy lamentables, pero quien lastima a una niña de 12 años merece castigo ejemplar”, expresó.

Guillén Guillén aclaró que no justifica el linchamiento. “No estoy diciendo que eso estuvo correcto. Hubo y se hizo un llamado por parte del Estado para que dejaran que el Estado los detuviera y fueran sometidos al proceso ante la justicia. Sin embargo, la indignación social fue mucho y lamentable por donde lo veas”, afirmó.

Estadísticas

Cuestionado sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, el diputado señaló que las autoridades están haciendo su parte y pidió revisar los indicadores nacionales de violencia, donde consideró que Chiapas ya no aparece como antes en la nota roja.

Respecto a la presencia de las fuerzas de seguridad en Ostuacán, el legislador aseguró que “estuvo siempre”. Sobre el caso, insistió en que se debe garantizar la seguridad de los detenidos y que el llamado es a dejar que el Estado cumpla con la parte que le corresponde.

“También la vida de la señora, una persona de 55 años, la abuela. Por donde lo veas es lamentable. Sin embargo, el llamado es que dejen que el Estado cumpla con la parte que le corresponde”, concluyó.