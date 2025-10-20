Quieren ampliar carriles de la vía Tuxtla-San Fernando

Para mejorar la seguridad vial y dar fluidez al tránsito, el presidente municipal de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, confirmó la existencia de un proyecto, en coordinación con el gobierno estatal, para ampliar a cuatro carriles el tramo carretero que va desde el retén hasta la entrada de este municipio.

En entrevista, el alcalde detalló que este plan busca crear una vía exclusiva para el transporte pesado que desciende de la región, separándolo del tráfico regular.

“La idea es darle una salida a los camiones pesados que bajen, que sea única para ellos y que no interfieran en el tráfico normal”, explicó.

Congestionamiento

Gutiérrez Aguilar mencionó que el proyecto, que también beneficiará con carriles más amplios rumbo a San Fernando, busca solucionar los congestionamientos viales que se registran en las localidades de Obregón y Cárdenas durante las horas pico.

Aseguró que la obra no afectará la reserva natural de la zona, ya que los estudios realizados confirman que se cuenta con el espacio suficiente dentro del derecho de vía existente.

Respecto al avance de esta iniciativa, el edil informó que ya se ha mantenido pláticas con el gobernador sobre el tema.

En fase de estudios

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de estudios y análisis, los cuales se espera estén listos a finales de este año para ser presentados formalmente a la secretaría de obras públicas.

La ejecución de la obra está contemplada para el próximo año, aunque la inversión exacta todavía está por definirse. El presidente municipal recalcó la importancia de esta obra para San Fernando, al ser parte de la zona metropolitana, con el fin de lograr una vía más accesible que lo conecte con Tuxtla Gutiérrez.