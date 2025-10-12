﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Quieren convertir en Area Natural a parques

Octubre 12 del 2025
Aspecto de la conferencia donde fue presentado el proyecto. CP
Aspecto de la conferencia donde fue presentado el proyecto. CP

Luego que en fechas recientes se presentara una encuesta ciudadana de conservación, el ambientalista Joselyni Torres dijo que buscan generar las condiciones para que los parques Joyyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán sean decretados como Area Natural Protegida (ANP).

Dijo que se realizará una consulta ciudadana para conocer la opinión de la población y a partir de ahí definir una ruta de trabajo.

Proyecto

Desde el parque Caña Hueca, presentaron este importante proyecto que busca proteger y conservar uno de los espacios naturales más valiosos de Tuxtla Gutiérrez.

Así lo anunciaron la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres Abarca, autoridades del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez representadas por Jacqueline Acosta y Joselyni Torres representante de las asociaciones civiles.

Este pulmón verde alberga más de mil 400 árboles y 148 especies de aves, que hacen de este lugar un refugio de vida y biodiversidad en el corazón de la capital.

Una ciudad que evoluciona

Señalaron que en una ciudad que evoluciona y crece constantemente, proteger los árboles es esencial para mantener el equilibrio ambiental y garantizar un futuro más saludable.

Por último invitaron a participar en la consulta ciudadana y ser parte de este esfuerzo colectivo por cuidar la ciudad, encontrando las ligas en los portales de las instancias participantes.

﻿