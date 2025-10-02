Quieren desplazados retornar a Chenalhó

A nueve años de que fueron expulsados violentamente, 54 familias del ejido Puebla en el municipio indígena de Chenalhó solicitaron a las autoridades, en sus tres órdenes de gobierno, el retorno a su lugar de origen.

El grupo de personas fue obligado a abandonar sus hogares en el año 2016, por diferencias políticas, encontrando refugio en un campamento ubicado en San Cristóbal de Las Casas.

Representantes de las 256 personas, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, niñas y niños, en entrevista con la prensa, hicieron un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y grupos de derechos humanos para que puedan retornar a sus casas.

Javier Hernández Cruz, representante de los desplazados, dijo que ya se cumplieron más de nueve años de su desplazamiento forzado, por lo que piden a las autoridades sean atendidos para que puedan retornar a Chenalhó, donde ahora hay paz.

También agradecieron a Protección Civil, ya que les están proporcionando arroz, frijol y maíz, así como atención médica. Además de que las niñas y niños en ocasiones reciben clases.

Dieron a conocer que si no hay solución podrían trasladarse a Tuxtla Gutiérrez a manifestarse.