Con la consigna “¡Aquí estamos los mismos de siempre, no nos vendemos, no nos rendimos, resistimos!”, alumnos de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, marcharon por las calles del antiguo Valle de Jovel.

“Salimos a las calles de San Cristóbal de Las Casas en repudio a los hechos suscitados en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, donde fueron desaparecidos nuestros 43 compañeros de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero”, dieron a conocer a la prensa.

12 años sin respuestas

La movilización se realizó en el marco de los 12 años y dos meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Partió del área de una tienda departamental en el sur de la ciudad, y luego de recorrer las calles llegaron al centro de San Cristóbal donde realizaron un mitin.

Señalaron que su presencia representa la firmeza de un movimiento estudiantil que no se doblega ni se somete ante el silencio.

“Somos herederos de una lucha histórica que nos exige organizarnos, alzar la voz y enfrentar con dignidad las injusticias que golpean a nuestro pueblo. ¡Ser normalista es también luchar, resistir y defender nuestras convicciones!”, sostuvieron.