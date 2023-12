Quieren un fideicomiso para el transporte público

Ante la modernización del transporte sería importante contar con un fideicomiso para este sector en el estado, ya que permitiría además de la renovación del parque vehicular, la integración de la tecnología a las unidades, como cámaras, sistema de rastreo e incluso alarmas para seguridad de los usuarios.

Lo anterior lo expresó el presidente de la ruta 108 de Tuxtla Gutiérrez, Jaiver Iván López Sánchez, al tiempo que precisó que decir modernidad no es necesariamente el hecho de considerar vehículos nuevos, sino que además presenten ventajas para el servicio a los usuarios.

Iniciativa

“Un vehículo nuevo nos da mucha comodidad, pero ¿nos da seguridad?; al contrario, yo considero que un vehículo nuevo corre más que un vehículo tal vez viejito por el hecho de las condiciones en las que está, pero ponemos el riesgo al usuario, y si en un fideicomiso pudiéramos invertir en tecnología y tener el control sobre el operador, sería muy importante dar un servicio diferente a la ciudadanía”.

Agradeció a la ciudadanía en general la confianza en el transporte y en especial hizo un llamado a la compresión, pues después de salir del periodo de pandemia no se ha podido comprar la calidad de llantas que antes se compraban, pues en algunos casos los costos son muy elevados.

Incremento

“Actualmente las llantas más económicas valen entre dos mil y dos mil 200 pesos y las de marcas reconocidas llegan a costar entre cuatro y cinco mil pesos, cuando existen cuentas en la ciudad que son de entre 500 y 600 pesos diarios, por lo que no da para tener un vehículo en perfectas condiciones”, pero dijo que esto no es una excusa para no querer reinvertir lo generado.