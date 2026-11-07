Quinto lugar en recepción de remesas

Chiapas se ubicó entre las cinco entidades del país que más remesas reciben al concentrar el 6.67 por ciento de los ingresos nacionales durante el segundo trimestre de 2026, periodo en el que captó alrededor de mil 71 millones de dólares (mdd), de acuerdo con registros del Banco de México (Banxico).

La cifra colocó al estado en la quinta posición nacional por volumen de recursos enviados desde el extranjero, por debajo de entidades como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que mantienen una larga tradición migratoria.

En el acumulado del primer semestre de este año, Chiapas recibió más de dos mil 27 mdd en remesas, recursos que representan una fuente de ingresos para miles de familias y contribuyen al sostenimiento de la economía en distintos municipios.

Por habitante

En cuanto al valor de las remesas por habitante, la entidad registró 181.72 dólares por persona, cifra superior al promedio nacional de 122.46 dólares.

Además, este indicador presentó un incremento de 21.15 dólares respecto al periodo de comparación reportado.

Los registros históricos muestran que la participación de Chiapas en el total nacional de remesas ha fluctuado entre 2021 y 2026.

Su mayor proporción se alcanzó en 2023, cuando representó el 7.09 por ciento, mientras que para el segundo trimestre de este año se ubicó en 6.67 por ciento.

Por municipio, San Cristóbal de Las Casas encabezó la captación de estos recursos, con alrededor de 229.57 mdd, seguido de Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, que también figuraron entre los principales receptores.

Municipios

La capital chiapaneca registró alrededor de 58.51 mdd, mientras que Motozintla alcanzó 56.35 mdd y Ocosingo 55.77 mdd.

También destacaron Tapachula, Bochil, Las Margaritas, Simojovel y Frontera Comalapa, municipios que recibieron importantes cantidades de recursos provenientes de familiares que radican principalmente en Estados Unidos.