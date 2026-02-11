Quitar dinero a partidos no fortalece la democracia

Ante la eventual reforma electoral que pudiera discutirse en próximas fechas, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid, enfatizó que no existe por ahora un borrador oficial de la propuesta, pero quitar el financiamiento a los partidos no fortalecerá la democracia.

Entrevistado sobre el tema, mencionó que aún no hay dictamen sobre este asunto, sin embargo, consideró que hay mensajes que mandan las autoridades de manera confusa.

Posturas

No obstante, desde la visión del PAN -dijo- lo primero que debería contemplar la reforma electoral es combatir la injerencia del crimen organizado en las diversas elecciones.

El diputado federal enfatizó que otro punto importante es que el gobierno no se apropie de las instituciones electorales y tampoco que se quieran meter en la organización de la ciudadanía, a fin de que las votaciones sean libres y limpias.

El tercer punto (en caso de que haya reforma electoral) informó Tejeda Cid, está vinculado con el costo de un proceso electoral, por lo que se vuelve necesario transparentar y garantizar el voto de la ciudadanía con soluciones tecnológicas.

En este rubro resaltó el tema de las urnas electrónicas con cámaras, reconocimiento de datos biométricos y conexión satelital, para que esos mecanismos puedan contener datos digitales y expeditos de todo el proceso.

Sobre el tema, agregó que es importante eliminar la conocida sobrerepresentación política y que ha generado beneficios para algunos partidos.

Posicionamiento

El diputado federal enfatizó que hay preocupación de que se impulse el quitar el financiamiento a partidos políticos, debido a que eso dejaría en riesgo al tema político respecto del ingreso de dinero ilícito.

Calculó que el presupuesto de los partidos políticos ronda en los 8 mil millones de pesos, que es una cantidad menor en función de los 10 billones de pesos de todo el presupuesto gubernamental.

Finalmente, comentó que el PAN ha presentado los puntos antes señalados como una propuesta, sin embargo, uno de los principales problemas de la ciudadanía es que el crimen puede generar problemas en términos políticos y democráticos y es ese asuntó, consideró, el que debe atenderse.