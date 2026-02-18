Quitar examen responde a un diagnóstico sólido

Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara la eliminación gradual del examen de admisión para ingresar al bachillerato en todo el país, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, expresó su respaldo a la propuesta y consideró que podría ser una herramienta clave para reducir la deserción escolar en Chiapas.

En entrevista, la legisladora fue cuestionada sobre su opinión respecto a la iniciativa presidencial y cómo podría impactar en una entidad con retos estructurales como Chiapas.

Gómez Mendoza se manifestó a favor de la medida y subrayó la importancia de evaluar a fondo esta transformación educativa.

“Es una educación media superior. Considero y estoy de acuerdo con lo que la presidenta nos comparte. Si ya en la universidad empezaron a eliminarse los exámenes de admisión, la educación media superior pues va a seguir teniendo estos exámenes, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante evaluar esa condición y, por supuesto, apoyar en todo lo que se pueda a nuestra presidenta”, expresó.

Postura

La diputada confió en que la decisión de la mandataria federal responde a un diagnóstico sólido.

“Estoy segura que es por algo”, afirmó, y añadió un dato relevante sobre la problemática educativa en el país: “Yo tengo entendido que una de las más altas tasas de deserción precisamente se da cuando se empieza a estudiar la media superior, entonces creo que es muy importante estos trabajos que está realizando la presidenta, esta propuesta”.

El anuncio de la eliminación del examen de admisión a preparatoria fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 14 de febrero durante su gira de trabajo en San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde inauguró la ampliación del Bachillerato Nacional plantel San Pablo del Monte.

La propuesta presidencial, que busca eliminar “las barreras que han excluido a miles de estudiantes del sistema educativo público”, encuentra eco en el Congreso local.

La diputada Alejandra Gómez Mendoza reiteró su apoyo a la medida y confiando en que, con el respaldo de los especialistas y la voluntad política, Chiapas podrá avanzar en garantizar el derecho a la educación para todos sus jóvenes.